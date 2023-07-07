Sürücü belgesi harcına zam geldi mi, ne kadar oldu? Sürücü belgesi harcı kaç TL? Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Peki, Sürücü belgesi harcı ne kadar? Sürücü belgesi harcına zam geldi mi, ne kadar oldu? Sürücü belgesi harcı kaç TL?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birçok farklı ücrete zam yapıldı. Yapılan zamların ardından Sürücü belgesi harcı ne kadar? Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Peki, Sürücü belgesi harcı ne kadar? Sürücü belgesi harcına zam geldi mi, ne kadar oldu? Sürücü belgesi harcı kaç TL?

SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI NE KADAR?

Sürücü belgesi harcı 2023'te alınan kararlara göre A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 lira olarak, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 2 bin 489,90 lira olarak uygulanacak. Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.