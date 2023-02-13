Suruç nerede? Suruç ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Siverek ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Şanlıurfa'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Suruç ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Suruç nerede? Suruç ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Suruç ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Şanlıurfa'da da birçok yerde deprem hissedildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi merak edildi. Peki, Suruç nerede? Suruç ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Suruç ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

SURUÇ NEREDE?

Suruç, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 102.944

Yüzölçümü: 735,19 km² (28.385 mil²)

SURUÇ İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Şanlıurfa'da yer alan Suruç ilçesinin nüfusu 102.944 'dur.

SURUÇ HANGİ İLE BAĞLI?

Suruç, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir. Suruç, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Orta Fırat Bölümü), Şanlıurfa ilinin 46 km güney batısında yer almaktadır. Suriye ile sınır teşkil eden demir yolu üzerindeki Mürşitpınar Sınır Kapısı'na 10 km uzaklıkta ve Gaziantep-Şanlıurfa kara yoluna 6 km uzaklıktadır.

Coğrafya

Suruç, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Orta Fırat Bölümü), Şanlıurfa İlinin 46 km güney batısında yer alıyor. Suriye ile sınır teşkil eden demiryolu üzerindeki Mürşitpınar Sınır Kapısına 10 km uzaklıkta ve Gaziantep-Şanlıurfa kara yoluna 6 km uzaklıktadır.

Etimoloji

Kaynaklarda Seruğ olarak geçen bu şehrin İbrahim Peygamberle ile çok yakın ilişkisi vardır. İbrahim Peygamber'in babası Azer, dedesi Nahor'un babası Seruğ'dur. Tarihte adı Seruğ olan bu ilçe ile İbrahim Peygamberin atası Seruğ aynı adı taşımaktadır. Seruç, bu ilçenin asıl adıdır. Bu yöre, eskiden beri cins at yetiştiriciliği ile meşhurdur. Atların eğeri ile uğraşan ve imal eden kişilere "saraç" denilmektedir. Suruç, bu kelimenin çoğulu olup, ilçenin isminin bu kelimeden geldiği tahmin edilmekte; saraçlar anlamında, Suruç olarak söylenegelmektedir.

Tarihçe

İlkçağın Osrohne ülkesinin şehirlerinden, Anthemuzia veya Batnea'nın yerine geçtiği Matf Sununh; İpek Şehri'dir. Bir zamanlar, oradaki ileri ziraatın eseri olarak ipekçiliğin çok geliştiği ve sanayinin kurulduğu şehir, bugünün Suruç'udur.

MÖ Asya'dan göç eden Sümerler, Mezopotamya'da medeniyet kurmuşlardır. Sümerler ve Akadlar, Saruğ Ova'sında Suruç ilçesini "Batna" ismi ile anmışlardır. Daha sonra İskit ve Asurlular, Sümerler ve Akadlar'ı ortadan kaldırarak, Suruç'u, "Tepartip" adıyla Birecik İlçesi'ne bağlamışlardır. Sümerler Mezopotamya'da hakimiyetlerini sürdürürken, Mısır'a akın eden Kiksos geçici bir zaman için buraya yerleşmişlerdir. Roma İmparatoru Büyük Konstantin MS 35 yılında öteki ilçelerle birlikte Suruç'u da Şanlıurfa (Rüha) İline bağlamıştır. Aradan hayli zaman geçtikten sonra Suruç, bu defa da Kudüs Krallığı'na bağlanmıştır. Tarihi eski çağlardan beri bilinen Suruç ilçesini, Romalılardan, İyat Bin Ganem, barış yoluyla almış ve Abbasilere bağlamıştır (MS 639).

Çok eski olan bu şehrin yakınında, siyah taş üzerine yapılmış 1 metre eninde, 2 m uzunluğunda 2 adet aslan heykeli bulunmaktadır. Heykellerin bugün bulunduğu yer, Suruç'a 15 km uzaklıkta olan ve hâlen Suriye Sınırları içerisinde kalan Rıslantaş Köyü'dür. Ziyaret Köyü'nde meftun bulunan Şeyh Mesleme Bin Name Hicri 466 yılında Suruç'u, haçlılardan kurtarmıştır.

Suruç, MS 1095'te Artuk Beyliği'nden Sokman'ın eline geçmiş ise de, 6 yıl sonra Urfa Kontu I. Bolvadin'in egemenliği altına girmiştir. M.S. 1090'da Urfa Haçlı Kontu'na (Kudüs Krallığı'na) bağlanmıştır. I. İmadeddin Zengi, 1127 yılında Suruç'u, haçlılardan geri almıştır. Suruç, Timur'un istilasına da uğramıştır. Bölge halkı, istilaya karşı koyduğundan burası Moğollarca yakılıp yıkılmıştır. Kudüs Seferi'ne çıkan Yavuz Sultan Selim 1517 yılında, Suruç'u Osmanlı topraklarına katmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Halep Vilayeti'nin Urfa Sancağı'na bağlı bir kasaba durumunda olan Suruç, 1918'de İngilizlerin, 1919'da da Fransızların istilasına uğramıştır. Fakat; Suruç halkı, büyük bir millî mücadele örneği göstererek tarihi şehrini 11 Nisan 1923'te düşmandan kurtarmıştır.

Suruç, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, 1923 yılında ilçe olmuş ve Şanlıurfa iline bağlanmıştır.

Tarım

İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında, buğday, arpa, pamuk, mısır, mercimek ve üzüm gelmektedir. Az miktarda da Antep fıstığı, zeytin, susam, nohut ve erik yetiştirilmektedir. Hayvancılıkta küçükbaş hayvan yetiştirilir. Büyükbaş hayvancılık sadece aileye yönelik yapılmaktadır. Yarış atı yetiştiriciliği de yapılmaktadır.