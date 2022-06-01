Sürtük ne demek? Sürtük TDK anlamı nedir? Sürtük kimlere denir? Sürtük kelime anlamı! - Haberler

Sürtük ne demek? Günlük hayatta kullanılan ve duyulan bazı kelimelerin anlamı merak ediliyor. Gündemde olan kelimeler arasında yer alan Sürtük kelimesi hakkında Sürtük ne demek? Sürtük TDK anlamı nedir? Sürtük kimlere denir? İşte, Sürtük kelime anlamı haberimizde...

SÜRTÜK NE DEMEK?

Sürtük kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki anlamı şu şekildedir:

1. isim, Vaktini çok gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın:

"Bu sürtüğü oğluma almak da sonunda çıkacağı belli olmayan bir felakettir." - Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. isim, Aynı anda birden fazla kişiyle gönül eğlendiren kadın.

3. isim, kaba konuşmada Hayat kadını.

SÜRTÜK KELİMESİNİN BİR BAŞKA TANIMI!

Sürtük, durmadan konu komşu, sokak gezen, evinde pek durmayan, sürtüp duran (kadın) demektir.

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