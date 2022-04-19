Sürpriz yumurtalar zararlı mı? Kinder yumurta sağlığa zararlı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa'da Kinder çikolatalardan buluşan Salmonella virüsüne karşı harekete geçti. Bakanlık, Kinder markalı ürünlerin ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi. Peki, Kinder yumurta sağlığa zararlı mı? Sürpriz yumurtalar zararlı mı?

SÜRPRİZ YUMURTALAR ZARARLI MI?

Bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne gönderilen yazıda şu bilgilere yer verildi:

"Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünleri olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında ülkemiz bilgilendirilmektedir. Alınan bildirimlerde belirtilen riskli ürünler parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza iletilmektedir.

MENŞE AYRIMI YAPILMAYACAK

Ayrıca, salgının ülkemizde sıçramasının önlenmesi amacıyla; ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın Kinder markalı ürünlerin (Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder, Mixed Patisserie PRA, vs.) ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir."

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