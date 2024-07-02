Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu?

Bir televizyon programında ortaya atılan ve Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu, KDV/Emlak vergisi ödemediklerine yönelik iddia kamuoyunda infiale neden oldu. Peki, Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu? Detaylar haberimizde...

SURİYELİLERE VERGİ MUAFİYETİ VAR MI?

Suriyelilere vergi muafiyeti olduğunu ve KDV ile emlak vergisi ödemediklerini iddia eden CHP'li Genç'in sözleri sosyal medyada infial yarattı. Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur.

SURİYELİLER VERGİ VERİYOR MU?

Bazı haber sitelerinde de yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Bir televizyon programında ortaya atılan 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar' iddiası doğru değildir.