Suriyeliler polis olacak mı sorusu Türkiye gündemine oturdu. Sosyal medya Suriyelilerin polis olacağı iddiası üzerine vatandaşlar Suriyeliler polis olabilir mi? Polis olma şartları nelerdir? Yabancı uyruklu polis olur mu sorularına yanıt aramaya başladılar. Peki, Suriyeliler polis olabilir mi? İşte polis olma şartları...

SURİYELİLER POLİS OLABİLİR Mİ?

Türkiye'de polis olmanın ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Dolayısıyla yabancı uyrukluların polis olabilmeleri mümkün değildir. İşte Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan polis olma şartları:

Lise eğitimimi yabancı ülkede tamamladım Türkiye'de polis olabilmek için ne yapmam gerekir?

TC vatandaşı olmak,

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak, yabancı ülkelerden mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığından mezun olduğunuz okulla Türkiye'deki okullara denklik belgesi almak,

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; "18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak",

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak olan PMYO yazılı (test) sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.

Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına başvuruda yaş şartı nedir?

17 Mayıs 2008 tarih ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesinin (e) bendinde yer alan; "Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkek adaylar ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.)" hükmü mevcuttur.

Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak adaylarda boy şartı nedir?

04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması EK-3 I-A Dahili ve Harici Hastalıklar başlıklı 7. maddesinde; "Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır" hükmü mevcuttur.

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