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Suriyeliler dönüyor mu, kaç Suriyeli geri döndü?

Suriyeliler dönüyor mu, kaç Suriyeli geri döndü?
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Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleriyle 6 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Halep kent merkezinin büyük bölümünü geri almıştı. Gelişmelerin ardından Hatay ve çevresindeki kentlerde yaşayan çok sayıda Suriyeli, Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından ülkelerine dönmeye başladı. Peki, Suriyeliler dönüyor mu, kaç Suriyeli geri döndü?

Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye yeni bir göç dalgası başlama ihtimali konuşulurken tersi bir gelişme yaşandı. Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Hatay ve çevresindeki birçok Suriyeli, doğup büyüdükleri topraklara dönmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na akın etti. Suriyeliler dönüyor mu, kaç Suriyeli geri döndü?

SURİYELİLER DÖNÜYOR MU?

Suriye'de muhalif gruplar tarafından başlatılan operasyonda Halep'in kontrol altına alınmasının ardından tersine göç başladı. Hatay ve çevresinde yaşayan çok sayıda Suriyeli, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Eşyaları ile gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin ardından doğup büyüdükleri ve yaşadıkları şehir veya köylere gitti.

Çocuğu ile Suriye'ye dönen Ayşe Hamsin, 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Halep'in kontrol altına alınmasının ardından dönmeye karar verdim. Yakınlarımı çok özledim. Burada kimsem yoktu. Onlarla ancak telefonla görüşebiliyordum" dedi. Hüseyin El Muhammed de "Savaştan kaçıp, 5 yıl önce Türkiye'ye gelmiştim. Topraklarımızdan rejimin çekilmesiyle artık eve dönüyorum" diye konuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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