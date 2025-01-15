Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'de başa geçen Ahmed Şara yönetimindeki geçici hükümet, Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararı aldı. Bu hamle Türkiye'nin Suriye ihracatını olumsuz etkiledi ve ticaret durma noktasına geldi. Suriye Türkiye'ye vergi mi getirdi, Suriye Türkiye'den yüzde kaç vergi alıyor?

SURİYE TÜRKİYE'YE VERGİ Mİ GETİRDİ?

Suriye'nin kuzeyindeki sınır kapıları, Aralık 2024'te Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından muhalif güçlerin kontrolüne geçmesinin ardından kurulan geçici hükümet, Türkiye'den gerçekleştirilen ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararı aldı.

İHRACAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Bu kararın ardından birçok sektördeki ihracatçıyla Suriyeli ithalatçılar büyük zorluklar yaşamaya başladı ve adeta Türkiye'nin Suriye'ye yönelik ihracatı durma noktasına geldi.

"BAKANLIKLARIMIZ İLE TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Bütün sektörlerimizi kapsayan bu sorunun çözümü için üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyor ve bu krizin derinleşmeden çözümü için ilgili bakanlıklarımızla sürekli temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu karar Suriyeli vatandaşların derin bir enflasyonla karşılaşması ve alım güçlerinin tamamen sıfırlanması anlamına da gelir" dedi.

"KİLOMETRELERCE KUYRUK BUNUN EN İYİ GÖSTERGESİDİR"

Sözlerinin devamında "Birçok ürüne uygulanan yüksek vergiler ürünlerin üretim maliyetinin bile üç dört katı durumunda" diyen Kadooğlu, şöyle devam etti: "2024 yılında ortalama aylık 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimiz Suriye'de şu an Suriye sınırından ihracatımız bu yüksek gümrük vergileri nedeniyle durma noktasına geldi. Sınırda tırların oluşturduğu kilometrelerce kuyruk bunun en iyi göstergesidir. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerekse Ticaret Bakanlığımızın bu sorunun ivedi bir şekilde çözümü için Suriye'de kurulan geçici hükümet yetkilileriyle temaslarının olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz.

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