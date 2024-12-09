Suriye'de, Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümetin başına Muhammed el-Beşir geçti. Yeni Başbakan Muhammed el-Beşir ve kabinesi, bölgedeki geçiş sürecine yönelik kritik adımları atmak üzere göreve başlayacak. Suriye'nin yeni Başbakanı Muhammed El Beşir'in kimdir?

SURİYE'NİN YENİ BAŞBAKANI MUHAMMED EL BEŞİR'İN KİMDİR?

İdlib doğumlu el-Beşir liderliğinde oluşturulan yeni kabine, Beşar Esad sonrası Suriye'nin yeniden yapılanması ve istikrara kavuşması için önemli sorumluluklar üstlenecek.

1983 İdlib doğumlu olan Muhammed el Beşir, 2007 yılında Halep Üniversitesi'ndeki Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi'nde yönetici olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda İdlib Üniversitesi'nde şeriat ve hukuk alanlarında da lisans derecesi olan Beşir, kamu yönetimi alanında da eğitim gördü. Muhammed el Beşir 2022-2023 yılları arasında Kurtuluş Hükümeti'nde Kalkınma ve İnsani İşler Bakanı olarak görev yapmasının ardından, 2024 yılı başında başbakanlığa seçildi.

YENİ KABİNE ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ;

• Başbakan: Muhammed Al Beşir

• Adalet Bakanı: Şadi el Veysi

• İçişleri Bakanı Muhammed Abdurahman

• Maliye Bakanı: Basel Abdülaziz

• Ziraat Bakanı: Muhammed el Ahmet Bakan Nazir el Kadiri

• İletişim Bakanı: Muhammed el Umar

• Vakıflar Bakanı: Husam haj Hüseyin

• Sağlık Bakanı: Mazin Duğhan

• Eğitim Bakanı: Andülmunim Abdülhafız

• Yerel Yönetim Bakanı: Muhamme Müslim

• Kalkınma Bakanı: Fadi el Kasım

Geçici hükümetin adalet bakanlığı koltuğunda oturacak Şadi el Veysi, yaptığı açıklamada "Hamdolsun tüm dünyaların Rabbi Allah'a, buraya başımız dik geldik. Şeriatın hükümlerinin bu eşsiz şehirde kurulmasını diliyorum" dedi.