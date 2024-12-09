Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

 Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele

Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele
Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Suriye'nin yeni Başbakanı Muhammed El Beşir'in kimdir?

Suriye'nin yeni Başbakanı Muhammed El Beşir'in kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Ülkenin geçiş sürecine liderlik edecek hükümetin başına, mühendislik ve hukuk alanlarındaki uzmanlığıyla tanınan Muhammed el-Beşir getirildi. Peki, Suriye'nin yeni Başbakanı Muhammed El Beşir'in kimdir?

Suriye'de, Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümetin başına Muhammed el-Beşir geçti. Yeni Başbakan Muhammed el-Beşir ve kabinesi, bölgedeki geçiş sürecine yönelik kritik adımları atmak üzere göreve başlayacak. Suriye'nin yeni Başbakanı Muhammed El Beşir'in kimdir?

SURİYE'NİN YENİ BAŞBAKANI MUHAMMED EL BEŞİR'İN KİMDİR?

İdlib doğumlu el-Beşir liderliğinde oluşturulan yeni kabine, Beşar Esad sonrası Suriye'nin yeniden yapılanması ve istikrara kavuşması için önemli sorumluluklar üstlenecek.

1983 İdlib doğumlu olan Muhammed el Beşir, 2007 yılında Halep Üniversitesi'ndeki Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi'nde yönetici olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda İdlib Üniversitesi'nde şeriat ve hukuk alanlarında da lisans derecesi olan Beşir, kamu yönetimi alanında da eğitim gördü. Muhammed el Beşir 2022-2023 yılları arasında Kurtuluş Hükümeti'nde Kalkınma ve İnsani İşler Bakanı olarak görev yapmasının ardından, 2024 yılı başında başbakanlığa seçildi.

YENİ KABİNE ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ;

• Başbakan: Muhammed Al Beşir

• Adalet Bakanı: Şadi el Veysi

• İçişleri Bakanı Muhammed Abdurahman

• Maliye Bakanı: Basel Abdülaziz

• Ziraat Bakanı: Muhammed el Ahmet Bakan Nazir el Kadiri

• İletişim Bakanı: Muhammed el Umar

• Vakıflar Bakanı: Husam haj Hüseyin

• Sağlık Bakanı: Mazin Duğhan

• Eğitim Bakanı: Andülmunim Abdülhafız

• Yerel Yönetim Bakanı: Muhamme Müslim

• Kalkınma Bakanı: Fadi el Kasım

Geçici hükümetin adalet bakanlığı koltuğunda oturacak Şadi el Veysi, yaptığı açıklamada "Hamdolsun tüm dünyaların Rabbi Allah'a, buraya başımız dik geldik. Şeriatın hükümlerinin bu eşsiz şehirde kurulmasını diliyorum" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
img

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler
img

Resmen açıkladı! İşte Beşiktaş'ın ikinci başkan adayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şehit Tunahan Dağlı kimdir? Teğmen Tunahan Dağlı kaç yaşında, nereli? Şehit Mustafa Atakan Dut kimdir? Teğmen Mustafa Atakan Dut kaç yaşında, nereli? Şehit Hüseyin İpek kimdir? Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek kaç yaşında, nereli? Gelin dizisi Beyza öldü mü (Kanal 7)? İbrahim Haskoloğlu neden Türkiye'yi terk ediyor? Doğu Perinçek hakkına neden soruşturma açıldı, Doğu Perinçek Suriye -Esad hakkında ne dedi ne dedi? Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı? Kızıl Goncalar Özlem Gürses kimdir? Gaziantep FK Rizespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Rizespor maçı hangi kanalda? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Esenler Erokspor Ümraniyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Erokspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.