Suriye'nin parası değişiyor mu? Suriye'nin yeni para birimi nedir?

Suriye'nin yeni para birimi nedir ve Suriye'nin para birimi değişiyor mu sorularına yanıt aranıyor. Colani, "Önemli ekonomik kararlar alınacak" diyerek, mevcut para biriminin istikrarı sonrası yeni para birimine geçileceğini duyurdu. Suriye'nin yeni parası ne olacak? Detaylar haberimizdedir…

SURİYE'NİN PARASI DEĞİŞİYOR MU?

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı muhalif gruplar, 12 gün süren operasyonlarla başkent Şam'a kadar ilerleyerek 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Beşar Esad ve ailesinin Rusya'ya kaçmasıyla sonuçlanan bu gelişmelerin ardından, HTŞ lideri Muhammed el-Colani, AlarabyTV'ye verdiği röportajda ülkeyi nasıl yöneteceklerine dair açıklamalarda bulundu.

Colani, Suriye'nin yeniden yapılandırılması için alınacak ilk kararlardan birinin zorunlu askerliğin kaldırılması olduğunu belirtti. "Silahlı gruplar dağıtılacak ve silah yalnızca devletin kontrolünde olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARA BİRİMİNE GEÇİLECEK"

Colani, ekonomiye dair önemli adımlar atılacağını vurgulayarak, mevcut para biriminin istikrara kavuşmasının ardından yeni bir para birimine geçileceğini duyurdu.

Yıkılan evlerin yeniden inşasının öncelikli hedef olduğunu ifade eden Colani, "Son göçmen evine dönene kadar mültecilerin geri dönüşü sağlanacak" dedi.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplarla Beşar Esad güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı. 30 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında gruplar, Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde kontrolü ele geçirdi.

7 Aralık'ta başkent Şam'a ilerleyen gruplar, halkın desteğiyle rejimin kontrolünü tamamen kırdı. Böylece, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Beşar Esad başkentten kaçtı.

Aynı dönemde, Suriye Milli Ordusu "Özgürlük Şafağı Operasyonu" kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardı. Operasyonun devamında Münbiç'in de kontrol altına alınmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yapılanması temizlendi.