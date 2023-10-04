Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da İçişleri Bakanlığının önünde gerçekleşen bombalı terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Öncelikle Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, Suriye'nin kuzeyine 5. kara harekatı mı geliyor? Suriye'nin Kuzeyinde son durum ne? Suriye'nin Kuzeyinde operasyon son dakika! İşte detaylar…

SURİYE'NİN KUZEYİNE 5. KARA HAREKATI MI GELIYOR?

Terörle mücadelenin artan bir şiddetle devam edeceğini vurgulayan Bakan Yaşar Güler, "Malumunuz olduğu üzere, Pazar günü İçişleri Bakanlığımızın önünde bir terör saldırısı oldu. Kahraman polislerimiz bu girişime anında karşılık vererek 2 teröristi de etkisiz hâle getirdi. Bu vesileyle, yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, tüm İçişleri Bakanlığı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ayrıca hain teröristlerce Kayseri'de şehit edilen Mikail Bozlağan kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, asil milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE SON DURUM NE?

Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, 1 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombalamıştı. Harekatta 36 terör hedefi imha edilmiş ve çok sayıda terörist ise etkisiz hale getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, terörle mücadelede kararlık mesajı vererek dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, güney sınırının tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejilerinin baki olduğunu söyleyerek, "Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' sözü, kulaklardan hiç eksik olmasın, diyoruz." ifadesini kullanmıştı.