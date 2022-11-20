Suriye hava harekatı görüntüleri! (VİDEO) Sınır ötesi operasyon görüntüleri yayınlandı

Suriye'ye operasyon mu başladı? Kuzey Irak'a operasyon mu başladı? Operasyon nerede yapılıyor?

TSK, Suriye ve Irak'ta terör hedeflerini yerli ve milli mühimmatlarla yerle bir etti

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Suriye hava harekatı görüntüleri yayınlandı!Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü YPG/ Pkk hedeflerine yönelik hava harekatı başlatıldı. Suriye operasyonundan görüntüler paylaşıldı. Suriye Kuzey Irak hava herakatı görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenme aldı. İşte, Suriye hava harekatı görüntüleri haberimizde...

SURİYE HAVA HAREKATI GÖRÜNTÜLERİ

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine başlatılan hava harekatından ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşıma düşülen notta, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

MSB, TERÖR HEDEFLERİNİN VURULDUĞU ANLARI PAYLAŞTI

Operasyondan ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Terör yuvalarının vurulduğu anların yer aldığı görüntüler için "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

"ÜLKEMİZE SALDIRILARDA ÜS OLARAK KULLANILAN BÖLGELER HEDEF ALINDI"

Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir."