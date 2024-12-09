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Suriye'de son durum nedir? 9 Aralık Suriye'deki son gelişmeler!

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Suriye'deki bu kritik gelişmeler, hem ülkenin geleceği hem de bölgedeki dengeler açısından yeni bir dönemi işaret ediyor. İşte 9 Aralık itibarıyla Suriye'de yaşananların detayları ve bölgedeki son durum haberimizde yer alıyor.

Suriye'deki son gelişmeler dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. 27 Kasım itibarıyla Beşşar Esad rejimine karşı silahlı grupların başlattığı operasyonlar, 7 Aralık'ta başkent Şam'a kadar uzandı ve rejimin çöküşüyle sonuçlandı. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarının sona ermesi, Suriye tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kaydedildi. Peki, Suriye'de son durum nedir? ve 9 Aralık itibarıyla Suriye'de neler oluyor?

SURİYE'DE SON DURUM NEDİR?

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi. New York Times, İsrail yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Suriye topraklarına ilerlediğini duyurdu.

Yetkililer, İsrail'in hava güçlerinin aynı zamanda hafta sonunda Suriye devletinin askeri varlıklarını da vurduğunu teyit etti. Söz konusu askeri varlıkların "muhaliflerin" eline geçmesinin İsrail için tehdit teşkil ettiğini belirten yetkililer, vurulan hedefler arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzelerinin bulunduğunu ifade etti.

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi.

Suriye'de son durum nedir? 9 Aralık Suriye'deki son gelişmeler!

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Suriye'de son durum nedir? 9 Aralık Suriye'deki son gelişmeler!

Suriye'de son durum nedir? 9 Aralık Suriye'deki son gelişmeler!
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