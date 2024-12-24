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Suriye'de Noel resmi tatil mi oldu?

Suriye'de Noel resmi tatil mi oldu?
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Suriye'deki yeni yönetim, Baas rejimini deviren silahlı gruplarla "kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme" konusunda anlaşmaya vardı. Peki, Suriye'de Noel resmi tatil mi?

Suriye hükümeti, Noel gününü resmi tatil ilan etti. Devlet daireleri 25 ve 26 Aralık tarihlerinde kapalı olacak. Bu karar Colani için 'terörist' yakıştırmalarının, Hıristiyanlara, Alevilere kötü davranacağı yönünde iddiaların ayyuka çıktığı bir dönemde geldi. Suriye'de Noel resmi tatil mi?

SURİYE'DE NOEL RESMİ TATİL Mİ?

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetim, ülkede önemli reform ve değişimlere imza atmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, yeni yönetim Noel'i resmi tatil ilan ederek dikkat çekici bir karar aldı. Aynı zamanda, Baas rejimine karşı savaşan silahlı gruplarla yapılan anlaşma çerçevesinde bu grupların kendilerini feshederek Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşmeleri kararlaştırıldı.

NOEL RESMİ TATİL OLDU

Suriye'de yeni hükümet, Noel'i resmi tatil olarak ilan etti. Bu karar, ülkedeki Hristiyan nüfus başta olmak üzere farklı dinlere mensup gruplar arasında hoşgörünün artırılması amacıyla alındı. Arap basını, bu adımı yeni yönetimin kapsayıcı politikalarının bir göstergesi olarak yorumladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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