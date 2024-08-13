Suriye'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos Suriye'de nerede deprem oldu?

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SURİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Hatay, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Depremden kısa süre sonra 3,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

SURİYE'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Suriye'nin Hama kentinde saat 23.56'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Hatay'ın Yayladağı ilçesine 102,96 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Yerin 19,38 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntı Türkiye'de Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde hissedildi.

Depremden 8 dakika sonra saat 00.02'de 3,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

HATAY VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, depremden kaynaklanan olumsuz bir durumun olmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "12.08.2024 Pazartesi saat: 23.56'da AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye)merkezli5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup , ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı İlçe Merkezi'ne AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Basına ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."