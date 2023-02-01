Surivor iletişim oyunu ne zaman? 1 Şubat Surivor iletişim oyunu bugün mü?

TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ederken iletiştim oyunu merak konusu oldu. İzleyiciler Surivor iletişim oyunu ne zaman? Surivor iletişim oyunu bugün mü gibi konuları araştırdı.

Survivor yarışları, diyalogları ve ödülleri ile heyecanla takip ediliyor. Her detayın takip edildiği yarışmada Surivor iletişim oyunu ne zaman? Surivor iletişim oyunu bugün mü gibi konular da araştırtıldı. Peki, Surivor iletişim oyunu ne zaman? Surivor iletişim oyunu bugün mü?

SURİVOR İLETİŞİM OYUNU NE ZAMAN?

Survivor yeni bölüm fragmanında iletişim oyunu konusu açılınca yarışmacıların göz yaşına boğulduğu görüldü.Ödülü kazanmak isteyen her iki takım da kıyasıya mücadele edecek. Fragmanda ise yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu anlar geceye damgasını vuracak. Bugün iletişim oyunu heyecanla bekleniyor.