Surf and Turf tarifi! Masterchef Surf and Turf nasıl yapılır? 22 Aralık Surf and Turf yemek tarifi! Masterchef Surf and Turf için gerekli malzemeler!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Surf and Turftarifi oldu. Peki en güzel Surf and Turf-Dana Eti Karides yemek tarifi nasıldır? Surf and Turf yemeği nasıl yapılır? Surf and Turf için gerekli malzemeler nelerdir?

SURF AND TURF İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet dana bonfile (180 gram)

4 adet orta boy jumbo karides

2 çorba kaşığı patates püresi

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

16 adet ince doğranmış şitake mantarı

4 parça kaz ciğeri (150 gram)

4 adet deniz tarağı

2 çorba kaşığı küp doğranmış bal kabağı

2 çorba kaşığı küp doğranmış pancar

Tempura sos için:

1 su bardağı süt

2 adet yumurtanın akı

4 çorba kaşığı un

SURF AND TURF YEMEĞİ NASIL YAPILIR/ SURF AND TURF YEMEK TARİFİ

İlk olarak dana bonfileleri tuzlayıp ızgarada pişiriyoruz. Sonrasında küp küp doğranmış pancar ve bal kabaklarını tereyağı ile soteliyoruz. Kaz ciğerlerini kızgın tavada pişiriyoruz. Mantarları pişirip hazır hale getiriyoruz. Sos malzemelerini de derin bir kapta karıştırıyoruz. Tempura sosa karides ve deniz taraklarını atıp çıkararak kızgın yağda pişiriyoruz. Servise sunarken sırasıyla bonfile, üstüne şitake mantarı ve ciğerler, sebze garnitürleri, patates püresi ve en sonunda deniz tarağı ve karidesleri koyuyoruz. Böylelikle servis yapıyoruz. Afiyet olsun...

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