Son dönemde zayıf görüntüsüyle adından sıkça söz ettiren Süreyya Yalçın kimdir ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Süreyya Yalçın kaç kilo, eski ve yeni hali gündeme geliyor. Süreyya Yalçın kimdir, ne iş yapıyor soruları araştırılırken Süreyya Yalçın kaç kilo, eski ve yeni hali sosyal medyada konuşuluyor. Peki, Süreyya Yalçın kimdir, ne iş yapıyor? Süreyya Yalçın kaç kilo, eski ve yeni hali nedir?

Süreyya Yalçın kaç kilo, eski ve yeni hali nedir merak ediliyor. Yaşamını ABD'de sürdüren ve tatil için Bodrum'u tercih eden sosyetik güzel Süreyya Yalçın, zayıf görüntüsüyle hayranlarını endişelendirdi. Günde tek öğün yemek yediğini belirten Yalçın "Kendimi çok sağlıklı hissediyorum" dedi. Süreyya Yalçın kimdir, ne iş yapıyor? Süreyya Yalçın kaç kilo, eski ve yeni hali nedir? Detaylar haberimizdedir…

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?



1984'de doğan Süreyya Yalçın, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başardı. 2005'te Kerem Dürüst, 2008'de Önder Bekensir'le evlenen Süreyya Yalçın, 2016'da da Antakyalı iş insanı Ozan Baran ile hayatını birleştirdi. Süreyya Yalçın 2016 yılından beri ABD'nin Miami şehrinde yaşamını sürdürüyor.

Süreyya Yalçın, son günlerin magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bir dönem Önder Bekensir'le evlilik yaşayan ve 2016 yılında Ozan Baran ile evlilik hayatına adım atan Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya gelmiştir.

2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın'ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da kuzenidir. Aslen Diyarbakır Ergani'li olan merak edilen isim, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır.

2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaşayan Süreyya Yalçın, 2016 yılında ise Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenmiştir.

SÜREYYA YALÇIN KAÇ KİLO?

Beslenme bozukluğu olduğu iddialarına da yanıt veren Yalçın, "Allah korusun... Öyle bir şey olsaydı hemen bir sağlık kuruluşundan yardım alırdım. Ayrıca ölümden de çok korkuyorum" şeklinde konuştu.

SÜREYYA YALÇIN ESKİ VE YENİ HALİ

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