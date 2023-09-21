Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Süreyya Ciliv hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Süreyya Ciliv'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Süreyya Ciliv kimdir? Kaç yaşında, nereli? Süreyya Ciliv hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Süreyya Ciliv hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Süreyya Ciliv'in hayatını araştırıyor. Peki, Süreyya Ciliv kimdir? Kaç yaşında, nereli? Süreyya Ciliv hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SÜREYYA CİLİV KİMDİR?

Süreyya Ciliv (d. 1958, Zonguldak), Turkcell'in eski CEO'su.

Ortaokulu Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuduktan sonra lise eğitimini Ankara Fen Lisesi'nde tamamladı. Bu liseden 1976'da mezun olduktan sonra 1977'de eğitimini sürdürmek için ODTÜ'yü terk ederek ABD'ye gitti. Michigan Üniversitesi'nde, endüstri mühendisliği ile birlikte bilgisayar mühendisliği eğitimi aldı. 3.5 yılda, University of Michigan'dan iki diploma ile mezun oldu. 1981 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra, Harvard Business School'da iki yıl iş idaresi yüksek lisansı aldı. 4,5 sene Metagraphics'de çalıştı.

Buradan ayrıldıktan 8 ay sonra, Metagraphics'in en büyük ortağı oldu. 1987 yılında Amerikalı bir arkadaşı ile Novasoft'u kurdu. Daha sonra IBM'in de ortak olduğu firma, Gartner Group tarafından "en vizyonel şirket" seçildi. 1997 yılında Türkiye'ye dönerek Microsoft Türkiye'nin genel müdürlüğünü üstlendi. Bu görevi 3 yıl yürüttükten sonra şirketin ABD'deki merkezine transfer oldu. 2000 yılından sonra ABD'de Microsoft Global Satış, Pazarlama ve Hizmet Grubu'nda çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulundu. En son Microsoft Global Saha Hazırlık Stratejileri ve Sistemleri'nde Genel Müdür olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 9 Ocak 2007 tarihinden beri sürdürdüğü Turkcell'in Genel Müdürlüğü görevinden 31 Ocak 2015 günü istifa ederek ayrılmıştır.