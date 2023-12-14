Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul ayrıca, Ankaragücü Kulübü'nü de sahasında 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezasına çarptırdı. Sürekli hak mahrumiyeti cezası nedir?

SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI NEDİR?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, neticeten üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 25/2. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Sürekli hak mahrumiyeti cezası, ömür boyu yasaklanmayı ifade ediyor.