Sürekli baygınlık geçiren Dilan Polat hamile mi? Sosyal medya fenomeni arkadaşı Canan Toprak iddiaları yalanladı

Eşi Engin Polat'la birlikte kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklanan Dilan Polat'ın hamile olduğu için sık sık bayıldığı iddia edildi. Cezaevinde Polat'ın görüşüne giden kendisi gibi fenomen olan arkadaşı Canan Tootak, "İlk günlere göre biraz daha iyi durumdaymış evet yani 'magazinin günde 15 kez hastaneye yatırdığı' gibi durumlar yok. Hamile de değil Dilan tekrar belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

Kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklanan Dilan Polat'ın hamile olduğu iddia edildi. İddialara yanıt veren Polat'ın sosyal medya fenomeni arkadaşı Canan Toprak, "İlk günlere göre biraz daha iyi durumdaymış evet yani 'magazinin günde 15 kez hastaneye yatırdığı' gibi durumlar yok. Hamile de değil Dilan tekrar belirtiyorum." dedi.

DİLAN POLAT'IN HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda eşi Engin Polat'la birlikte kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde sürekli tansiyon problemi yaşadığı, sık sık bayıldığı öne sürüldü. Polat'ın hamile olduğu için rahatsızlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ARKADAŞI CEZAEVİNE GİTTİ

Polat'ın kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan arkadaşı Canan Toprak cezaevinde görüşe gitti. Toprak, "hamilelik" iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Toprak şunları söyledi: "Bugün Dilan'la avukat arkadaşımız Gözde görüştü. Öncelikle şunu tekrar belirteyim; Gözde, Dilan'ın veya benim avukatım değil sadece arkadaşımız.

"DİLAN HAMİLE DEĞİL"

Dünden beri içim içime sığmıyordu, bir huzursuzluk vardı, giremesem bile yanına, oraya gidebilmek bile bana iyi geldi... Biz isimlerimiz yazılmadan giremediğimiz için de, arkadaşımızın avukat olması sebebiyle, yasal iznini kullanıp ziyaret edebildi. Beni sevenlere, soranlara sevgilerimi yolluyorum, dualarından eksik etmesinler beni, çocuklarımı çok özledim demiş. İlk günlere göre biraz daha iyi durumdaymış evet yani 'magazinin günde 15 kez hastaneye yatırdığı' gibi durumlar yok. Hamile de değil Dilan tekrar belirtiyorum.

Dilan Polat-Canan Toprak

"ÇOK ÜZGÜN, ÇOK KIRGIN"

Tabi ki çok üzgün, çok kırgın, bu iyi olma halinden kastımız hiçbir şey yok gibi davranıyor demek değil. Ancak O hayatta öyle zorluklar ve acılar yaşadı ki, bu ilk değildi... Bir de benim için söylediği kıymetli sözleri var onlar da bana kalsın... Ama bir güzel haberle döndük çok şükür, ismimi yazdırdık, Allah'ın izniyle bu hafta ziyaret edebileceğim Dilan'ımı. Son güncelleme bu şekilde. Lütfen başka yerlerde yazanlara inanmayın ya da inanacaksanız da bana sormayın."

ENGİN-DİLAN POLAT OLAYINDA NE OLDU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklular, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

SEZGİN POLAT VE ENGİN POLAT ÇORLU CEZAEVİ'NE SEVK EDİLDİ

Polat operasyonunda erkek şüpheliler tutuklandıktan 11 gün sonra başka cezaevlerine gönderildi. Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi'ne, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün'ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi'ne sevk edildi. Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildi. Erkek tutukluların başka cezaevlerine sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.