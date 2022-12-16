Süre tutum dilekçesi nedir? Süre tutum hangi mahkemelere verilir? Süre tutum temyiz yerine geçer mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başbakanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı hakaret davasında sonuç çarşamba günü açıklanmıştı. Dava sonucu İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildiğini mahkeme tarafından duyurmuştu .İmamoğlu'nun hakaret davasında savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi .Peki ,Süre tutum dilekçesi nedir, ne işe yarar? Süre tutum hangi mahkemelere verilir? Süre tutum temyiz yerine geçer mi? Gerekçeli karar çıktıktan sonra ne olur? İşte merak edilenler...

CHP, adaylık için İmamoğlu'na bir kez daha kapıyı kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi. Peki, Süre tutum dilekçesi nedir, ne işe yarar ? Süre tutum hangi mahkemelere verilir? Süre tutum temyiz yerine geçer mi? Detaylar haberimizde...

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ NE İŞE YARAR?

Kısa temyiz dilekçesi olarak da bilinir. Ceza mahkemelerine tefhimle birlikte söz konusu olan sürelerin, tarafınız lehine durdurulması için verilen hukuki bir belgedir.

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ VERİLMEZ İSE NE OLUR?

Süre tutum dilekçesi verilmezse mahkemelerin verdiği karara itiraz edilmemiş sayılarak karar kesinleşir ve artık karara karşı kanun yoluna gitme imkanı kalmaz. Kararın kesinleşmesi sanığın aleyhine olacaktır.

SÜRE TUTUM HANGİ MAHKEMELERE VERİLİR?

Süre tutum dilekçesi, ilk derece mahkemesi tarafından aleyhine verilen kararın üst mahkemece incelenmesi talebini içeren karara itiraz dilekçesidir. Süre tutum dilekçesi istinaf veya itiraz kanun yoluna başvurulması amacıyla ilgili mahkemeye verilir.

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ YETERLİ Mİ?

Bu dilekçe kararı veren mahkemeye bir dilekçe şeklinde verilir. Dilekçe içeriğinde çok fazla detay verilmesine gerek yoktur. Dosyanın istinaf edildiği ya da üst mahkemeye gönderildiği ve gerekçeli kararın beklendiğinin ifade edilmesi yeterlidir

SÜRE TUTUM TEMYİZ YERİNE GECER Mİ?

Belirtmek gerekirse, istinaf yolunun süre ve başvuru şekli açısından temyizden farkı yoktur. Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca istinaf ve temyiz süreleri Kanun'da belirtilen özel haller dışında kararın tebliğden itibaren başlamaktadır.

İSTİNAF SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

Süre tutum dilekçesi, ceza yargılamasında mahkemece verilen karara itiraz, istinaf veya temyiz için belirlenmiş sürede, gerekçeli karar tebliğ edilene kadar süreyi durdurup hak kaybı olmaması için, mahkemece verilen karara itiraz mahiyetinde sunulmakta olan dilekçedir.

GEREKÇELİ KARAR ÇIKTIKTAN SONRA NE OLUR?

Gerekçeli karar yazıldıktan hemen sonra taraflara tebliğ edilir. Hukuk mahkemelerinde genel olarak gerekçeli karar aleyhine istinaf kanun yolu başvuru süresi, kararın tebliğinden itibaren 2 haftadır.

SÜRE TUTUMDAN SONRA GEREKÇEKLİ İTİFNAF DİLEKÇEİ NE ZAMAN VERİLİR?

Ceza davalarında, süreler tefhim ile yani son celsede verilen kararın sanığa okunması ile başladığı için istinaf kanun yoluna Ceza Muhakemesi Kanunu'nda da belirtildiği üzere 7 gün içerisinde başvurulması gerekmektedir.