Süratle gelen otomobil kavşaktan çıkan araca böyle çarptı

Sakarya'daki trafik kazaları KGYS'de

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişinin yaralanması ile neticelenen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Temmuz ayında meydana gelen dört ayrı trafik kazası, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

Öte yandan, 22 Temmuz 2023 tarihinde Adapazarı ilçesi Adnan Menderes ile Zübeyde Hanım Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana gelen ve 3 kişinin yaralanması ile neticelenen trafik kazası da görüntülere yansıdı.