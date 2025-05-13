Sur Yapı Antalya'da Yaşam Başladı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projeleri arasında yer alan Sur Yapı Antalya projesinde, konutların hak sahiplerine satışlarının tamamlanmasıyla yaşam resmen başladı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bugüne kadar 7.500 konutun teslim edildiğini ve projenin yeni etaplarına geçildiğini duyurdu.

2018 yılında temeli atılan ve Antalya'nın Kepez-Santral bölgesinde 1,3 milyon metrekarelik alanda yükselen proje, tamamlandığında toplamda 19 bin konutla yaklaşık 70 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Akıllı şehir konseptiyle hayata geçirilen projede yalnızca konutlar değil; eğitim kurumları, sağlık tesisleri, alışveriş caddeleri ve ibadet alanları gibi yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar da yer alıyor. Sur Yapı, bu projeyle sadece binalardan oluşan bir yaşam alanı değil, yeni bir şehir kurduklarını vurguluyor.

"HAYAT RESMEN BAŞLADI"

Projeyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, "Bugün bizim için çok özel bir gün. 2018'de başladığımız bu devasa projede hayat başladı. Şu ana kadar 7.500 konutu sahiplerine teslim ettik. İlk teslimleri 2020 yılında gerçekleştirdik ve her 2-3 ayda bir yeni etapları tamamlamaya devam ediyoruz," dedi.

ÖRNEK DÖNÜŞÜM MODELİ

Elmas, Sur Yapı Antalya'nın kentsel dönüşüm alanında Türkiye'ye örnek bir model sunduğunu ifade ederek, "İstanbul dahil birçok şehirde projelerimiz oldu ancak Sur Yapı Antalya, büyüklüğü ve kapsamıyla bambaşka bir noktada. İlk etapta 6.400 konutu tamamladık. Şimdi ikinci ve üçüncü etaplara hız verdik. Projede toplamda dört etap eş zamanlı olarak ilerliyor," diye konuştu.

SEKTÖRDE KALİFİYE İŞ GÜCÜ SORUNU

İnşaat sektöründe yaşanan iş gücü kaybına da değinen Elmas, "2019'daki ekonomik kriz sonrası yaklaşık 700 bin kişi sektörden ayrıldı. Çoğu farklı alanlara yöneldi ya da yurt dışına gitti. Bugün hâlâ yeterli sayıda kalifiye iş gücü bulmakta zorlanıyoruz; zaman zaman sadece 3-5 kişilik ekiplerle çalışmak zorunda kalıyoruz," dedi.

DEPREM SONRASI TOPLUMSAL SORUMLULUK

6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremin ardından Antalya'daki inşaat faaliyetlerine üç ay ara verdiklerini söyleyen Elmas, bu süreçte Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta deprem konutları inşa ettiklerini belirtti. "Sur Yapı olarak sadece ticari değil, toplumsal sorumluluğumuzun da farkındayız ve bu yönde adımlar atıyoruz. Kentsel dönüşüm, ülkemizin en acil ihtiyaçlarından biri. 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan sarsıntı da bu gerçeği bize bir kez daha hatırlattı," ifadelerini kullandı.

Haber: Hacer Teymur