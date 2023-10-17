Sur Kültür Yolu Festivali'nde 7 Ton Ciğer Tüketildi

DİYARBAKIR'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2'nci kez düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali'nin ilk 2 gününde, kentte 7 ton ciğer tüketildi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından biri olan Sur Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. 22 Ekim'e kadar sürecek festivalde, 40'tan fazla noktada birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Festivale, Diyarbakırlıların yanı sıra kenti gezmeye gelen yerli turistler de ilgi gösteriyor. Festivalin ilk 2 gününde, kente gelen yerli ve yabancı turistlerce 7 ton ciğer tüketildi. Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, festival sonuna kadar 36 ton ciğer tüketilmesinin hedeflendiğini söyledi.

'36 TONA ULAŞTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Bu yıl 2'nci düzenlenen festivalin daha kapsamlı olduğunu anlatan Elkaan, Festivalde birçok alanda yerli ve yabancı turistlerimizi misafir ettik. Bu yıl Sur Kültür Yolu Festivali'nin geçen yıla göre, biraz daha kapsamı geniş. İlk 2 günün verilerine baktığımız zaman sevindirici tarafı; sabahtan başlayıp, gecenin 12'sine kadar süren etkinliklerde ortalama 7 tona kadar tüketim oldu. Geçen yıl yapılan festivalde 27 ton tüketilen ciğerimizi, bu sene 36 tona ulaştırmaya çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızı, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırız dedi.

Ciğerci Remzi Dostdoğru da Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın düzenlediği Sur Kültür Yolu Festivali'nin ilk 2 gününde yaklaşık 800 kilo ciğer tükettik. Burada ilk 2 günde, dışarıdan gelen yerli ve yabancı turist sayısından ve yoğunluğundan gayet memnunuz diye konuştu.

HEM FESTİVAL HEM CİĞER KEYFİ

Elazığ'dan festivale gelen Murat Mete ise Uzun zamandan beridir buraya geliyoruz. Özellikle ciğer yemeye. Festivali de duyunca hem yemek yiyelim hem de festivale uğrayalım dedim. Zaten ciğer deyince Urfa ve Diyarbakır insanı akla gelir. Elazığ, Diyarbakır'a yakın olduğu için burayı tercih ettik dedi. Ali Yakışıklı da Kapadokya'dan geldiğini belirterek, İlk kez geliyoruz. Diyarbakır'a kültür festivali için geldik. Buraya gelmişken buranın lezzetli ciğerini de yiyelim dedik diye konuştu. (DHA)