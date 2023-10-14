Sur Kültür Yolu Festivali iptal mi? 2023 Diyarbakır konserler iptal mi?

Sur Kültür Yolu Festivali ve konserlerin iptal olup olmadığı konusunda belirsizlik devam ediyor. Festival ve konserlerin durumu hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Sur Kültür Yolu Festivali iptal mi? Konserler iptal mi? İşte detaylar...

Sur Kültür Yolu Festivali iptal mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Katılımcılar ve sanat severler, konu hakkında net bilgi alabilmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Arama motorlarında konserler iptal mi sorgulatılıyor. Peki, Sur Kültür Yolu Festivali iptal mi? Konserler iptal mi? Detaylar haberimizde...

SUR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İPTAL Mİ?

Sur Kültür Yolu Festivali resmi Twitter hesabından yapılan festival tüm konser ve gösterilerin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılması planlanan tüm konser ve gösteriler iptal edilmiştir. Tüm halkımızın bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.