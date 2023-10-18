Süphan Dağı, Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağıdır. Dağcılık ve doğa sporları için popüler bir destinasyon olmuştur. Peki, Süphan dağı nerede, hangi ilde? Süphan dağı yüksekliği nedir? Süphan dağı hangi bölgededir? İşte detaylar...

Süphan dağı nerede, hangi ilde? Süphan dağı yüksekliği nedir? Süphan dağı hangi bölgededir?

Türkiye'nin doğusunda yer alan Süphan Dağı, eşsiz güzelliği ve yüksekliği ile tanınan önemli bir dağdır. Bu doğal harika, birçok gezginin ve dağcının ilgisini çekmektedir. Süphan Dağı, sadece doğal güzelliği ve yüksekliği ile değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve mitolojik mirasında da önemli bir role sahiptir. Peki, Süphan dağı nerede, hangi ilde? Süphan dağı yüksekliği nedir? Süphan dağı hangi bölgededir? Detaylar haberimizde...

SÜPHAN DAĞI NEREDE?

Süphan Dağı, Türkiye'nin doğusunda, Adıyaman ilinin sınırları içinde yer almaktadır. Diyarbakır iline de oldukça yakındır ve Malatya iline göre batıda yer alır.

SÜPHAN DAĞI KAÇ METRE?

Süphan Dağı, yaklaşık olarak 4.058 metre (13,314 feet) yüksekliği ile etkileyici bir yükseltilere sahiptir. Bu, dağcılar ve doğa severler için cazip bir zirve yapma fırsatı sunar. Süphan Dağı'nın yüksekliği, onu Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli dağlarından biri haline getirir.

SÜPHAN DAĞI HANGİ İLLERDEN GÖRÜLÜYOR?

Süphan Dağı'nın etkileyici zirvesi, özellikle Adıyaman ilinden görülebilir. Ancak, çevre illerden de bu büyüleyici dağın silueti gözlemlenebilir. Diyarbakır, Malatya, Batman ve Mardin gibi illerden de Süphan Dağı'na hayranlıkla bakabilirsiniz.