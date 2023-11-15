Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan SuperFresh markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, SuperFresh hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

SUPERFRESH HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Kerevitaş'an yapılan açıklama:

Türkiye dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi olan Kerevitaş, 1970 yılından bu yana faaliyet göstermekte olup gücüne güç katarak istikrarlı büyümeye devam etmektedir.

Türk tüketicisini ''dondurulmuş gıda ürünü'' kavramı ile tanıştıran ve kurulduğu günden bu yana pek çok ilke imza atan Kerevitaş, bugün SuperFresh markasıyla 21 kategoride 400'ün üzerindeki ürünüyle dondurulmuş gıda pazarının en zengin ürün portföyüne sahip şirketi konumundadır. Dondurulmuş gıda kategorisinde unlu mamuller, sebze ve meyve ürünleri, patates ve kroket ürünleri, et ürünleri, donuk fırıncılık ürünleri ve tatlı ürünleri tüketiciyle buluşmakta, konserve kategorisinde ise ton balığı konserveleri, mısır ve sebze yer almaktadır. Kerevitaş, 2017 yılında Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Besler")'deki payların tamamını satın almasıyla birlikte faaliyet alanını bitkisel yağ ve margarin üretimi ve pazarlamasını da içerecek şekilde genişletmiştir.

Yağ İş Birimi, sıvı yağ ve margarin alanlarında üretim yaparak Türkiye'de ve dış pazarlarda bu ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Tüketici margarin, EDT (Pastacılık/Catering ve Endüstriyel Yağlar) ve Yemeklik ana kategorileri altında Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Ona, Ustam ve Evet başta olmak üzere toplam 50 marka ve 417 SKU üretim ve satışını yapmaktadır.

Bugün, dondurulmuş gıda ve bitkisel yağ ve margarin üretimini toplam 5 fabrikada en son teknoloji ile sürdürmektedir. Kerevitaş ürünlerinin, hammadde seçiminden son tüketiciye ulaşana kadar geçtiği tüm aşamaları titizlikle ele alınmaktadır. Kerevitaş, gerçekleştirdiği dünya standartlarında üretim ile BRC (British Retail Consortium), ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmanın yanı sıra AIB (American Institute of Baking) tarafından yapılan denetimlerinden başarıyla geçerek İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ile dünya standartlarında olduğunu da kanıtlamıştır.

Kerevitaş kalite anlayışı ve koşulsuz müşteri memnuniyeti prensipleri nedeniyle ulusal ve ihracat pazarlarında sürdürülebilir büyüme ve başarı elde etmiştir 1.500'ün üzerinde çalışanıyla, 6 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kerevitaş, sunduğu yeniliklerle penetrasyonunu artırmaya, liderliğini pekiştirmeye devam etmekte ve hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarındaki gücünü her geçen gün artırmaktadır. Genel Merkezi İstanbul'da olan şirket, 1995 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.