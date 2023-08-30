Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, Süper mavi ayı merak etmekte olan birçok kişi, bu olayı nereden izleyebileceğini araştırmakta. Peki, Süper mavi ay nereden izlenir? Süper mavi ay gözle görülecek mi, ne zaman gerçekleşecek?

Süper mavi ay nereden izlenir? Sorusu, gökyüzünde oluşacak olan görsel şöleni izlemek isteyen kişiler tarafınca araştırılmakta. Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayına şahitlik etmek isteyenler, arama motorları üzerinde Süper mavi ay nereden izlenir? Sorusunu sorgulatıyor. Peki, Süper mavi ay nereden izlenir? Süper mavi ay gözle görülecek mi, ne zaman gerçekleşecek?

SÜPER MAVİ AY NEREDEN İZLENİR?

Mavi Ay 30 Ağustos tarihinde Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaştı. Buna göre geçtiğimiz sabah Mavi Ay bekleyenleri ile buluştu. Bu nedenle Süper mavi ayı görmek isteyen birçok kişi bu fırsatı kaçırmış olabilir.

İSTANBUL'DA 'MAVİ AY' GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Ayın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Aynı ay içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan doğa olayı, İstanbul'da ilgi ile izlendi.

İstanbul'da, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, ilgi ile izlendi. Çengelköy'de ayın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları cep telefonu ile kaydetti. Ay'ın İstanbul'un simgeleri ile buluştuğu anlarda ise unutulmaz görüntüler ortaya çıktı.