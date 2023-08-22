"Super Mario" video oyunu serisinde kurtarılmaya çalışılan karakter... Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru!
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22 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Super Mario" video oyunu serisinde kurtarılmaya çalışılan karakter kimdir?...) Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! "Super Mario" video oyunu serisinde kurtarılmaya çalışılan karakter kimdir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 22 AĞUSTOS SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU
"Super Mario" video oyunu serisinde kurtarılmaya çalışılan karakter kimdir?
A-) Pamuk Prenses
B-) Prenses Peach
C-) Prenses Leia
D-) Prenses Diana
Doğru Cevap : B şıkkı