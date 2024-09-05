Üye Girişi
Haberler

6 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 6 Eylül 2024 Cuma On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 6 Eylül 2024 Cuma On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 6 Eylül 2024 Cuma On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 6 Eylül 2024 Cuma On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 21, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye *havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

6 EYLÜL 2024 10 NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Gündem Yaşam Eylül

Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız

 İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

 THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti

THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
6 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Eylül Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 6 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 2025 Kandil Günleri! 2025 kandiller ne zaman Diyanet? Orduspor Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Orduspor Edirnespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Orduspor Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Orduspor Edirnespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Balıkesirspor Fatsa Bld. maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Balıkesirspor Fatsa Bld. ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var m Küçükçekmece Sinop Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Küçükçekmece Sinop Pazarspor ŞİFRESİZ CANLI izleme link Derince Bld. Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Derince Bld. Elazığspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? İnegölspor Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? İnegölspor Sarıyer ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title