Üye Girişi
Haberler
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken "erken seçim" çıkışı
Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
Karar sonrası sırlarla dolu köyde dikkat çeken görüntü
HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Seçimlerle ilgili açıklaması bomba

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Aralık tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online üzerinden yapılacak olan çekilişte kazanan numaralar ve büyük ikramiye miktarı vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Süper Loto oyunu, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçilerek oynanıyor ve tek kolon ücreti 3 TL. Oyun sonuçları, www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasından takip edilebilir.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 29 Aralık Pazar tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 29 Aralık 2024 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişi canlı izle! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

29 Aralık SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online 29 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Herkes sadece Balde'yi biliyordu! Wanda'dan Icardi'ye bir darbe daha
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
img

Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından çok konuşulacak paylaşım
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
DEM Partili Pervin Buldan: Yılbaşından sonra siyasi partilerden randevu talep edeceğiz
DEM Parti teröristbaşının mesajı sonrası harekete geçiyor

Son Dakika Haberleri

West Ham Liverpool CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig West Ham Liverpool maçı ne zaman? Tottenham Wolverhampton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Wolverhampton maçı ne zaman? Milan Roma CANLI İZLE şifresiz! Serie A Milan Roma maçı ne zaman? Juventus Fiorentina CANLI İZLE şifresiz! Serie A Juventus Fiorentina maçı ne zaman? Netanyahu hasta mı? Netanyahu ne ameliyatı olacak? MasterChef yukarı kim çıktı 29 Aralık Pazar? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim? MasterChef puan durumu ne? 29 Aralık Pazar, Kerem, Beyza, Eda puanları kaç? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 29 Aralık 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Aralık Pazar Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Aralık Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.