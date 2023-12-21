Üye Girişi
Haberler

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Güncelleme:
Abone Ol

21 Aralık 2023 Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 21 Aralık 2023 Perşembe Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! 21 Aralık Perşembe Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Süper Loto kuralları neler? Süper Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi? Süper Loto çekilişi canlı izle!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 21 Aralık Perşembe tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 21 Aralık 2023 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişi canlı izle! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır? Süper Loto çekilişi kaçta? Süper Loto sonuçları açıklandı!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

21 Aralık SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online 21 Aralık Perşembe Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Süper Loto 3.Sayfa Gündem Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 22 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Arak dizisi hangi gün, saat kaçta? Arak hangi kanalda? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Okulların ara tatili ne zaman? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak? Kredi kartı faiz oranları değişti mi? Kredi kartı faiz oranları ne oldu? Motorine zam var mı? 21 Aralık benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi? Eski ehliyet kullanmanın cezası var mı? Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ç.Rizespor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ç.Rizespor - Pendikspor maçı ne zaman? Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman? Samsunspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title