Haberler

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım Pazar Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım Pazar Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

16 Kasım Pazar tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Süper Loto sonuçlarına www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasından bakılabiliyor. Süper Loto oyunu, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçilerek oynanıyor.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 16 Kasım Pazar tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 16 Kasım 2025 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişi canlı izle! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

16 Kasım SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online 16 Kasım Pazar Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

Dünya devi kapısını çalacak! İşte o takım
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
İşte Donald Trump'ın forma girmek için uyguladığı diyet

Mide ilaçlarınızı hazırlayın! İşte Trump'ın diyet programı
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Kılıçdaroğlu, eski CHP'li vekilin kız kardeşinin nikah şahidi oldu

Eski CHP'li vekilin kardeşinin düğününde nikah şahidi oldu
Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı

Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.