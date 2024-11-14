Üye Girişi
Haberler

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Kasım Perşembe tarihli Süper Loto sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi arayan birçok kişi, kazananın kim olduğunu ve ne kadar ikramiye kazanıldığını merak ediyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun. Tek kolon ücreti 3 TL. İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 14 Kasım Perşembe tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 14 Kasım 2024 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişi canlı izle! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

14 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online 14 Kasım Perşembe Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir'in konser skandalına inceleme

 Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı

Bakan Işıkhan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı

 İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti

Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Kasım Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Jhon Arias kimdir? Jhon Arias kaç yaşında, mevkisi ne? İnci Başaran neden öldü? 2025 resmi tatiller! 2025'te hangi günler tatil? Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi? Batshuayi'yi dolandırıldı mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 13 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.