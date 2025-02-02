SÜPER LOTO İKRAMİYE! 2 Şubat Süper Loto büyük ikramiye çekiliş sonucu açıklandı mı?

Süper Loto büyük ikramiyesi, haftalardır devretmeye devam ederken, 2 Şubat 2025 çekilişinde büyük ödül sahibini bulacak mı? Çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar açıklandığında detayları burada bulabilirsiniz. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Süper Loto çekilişine dair tüm güncel bilgiler ve büyük ikramiye detayları!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

2 Şubat 2025 tarihli Süper Loto çekilişi, bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecektir. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmi web sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilir.

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Süper Loto çekilişleri, her hafta salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenmektedir. Bu akşamki çekilişte, 188.284.644 TL devreden büyük ikramiye için şanslı numaralar belirlenecektir. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek ve biletinizi sorgulamak için Milli Piyango'nun resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI