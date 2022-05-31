Süper Loto en çok çıkan sayılar 2022: Süper lotoda en çok çıkan rakamlar nelerdir? Süper Loto en çok kazanan numaralar! - Haberler

Süper loto en çok çıkan sayılar merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişine katılmak isteyenler çekiliş öncesi Süper Lotoda en çok çıkan rakamlar neler merak ediyor. Süper Loto en çok çıkan rakamlar ve kaç kere çıktıklarının sayısı için Süper Loto en çok çıkan rakamlar 2022 araştırması yapılıyor. İşte Süper Loto en çok çıkan rakamlar ve Süper Loto en çok kazanan numaralar haberimizde...

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da 37 sayısı 94 kez çıkmıştır.

Süper Loto'da 13 sayısı 93 kez çıkmıştır.

Süper Loto'da 5 sayısı 92 kez çıkmıştır.

Süper Loto'da 47 sayısı 85 kez çıkmıştır.

Süper Loto'da 1 sayısı 84 kez çıkmıştır.

Süper Loto'da 20 sayısı 84 kez çıkmıştır.

Süper Loto'da 17 sayısı 82 kez çıkmıştır.

Süper Loto'da 45 sayısı 82 kez çıkmıştır.

Süper Loto'da 36 sayısı 81 kez çıkmıştır.

Süper Loto'da 43 sayısı 81 kez çıkmıştır.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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