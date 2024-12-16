SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Süper Loto sonucu nasıl sorgulanır? 15 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

15 Aralık 2024 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından, vatandaşlar büyük bir heyecanla "Süper Loto sonucu nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt arıyor. Şans oyunu tutkunları, kazanan numaraları öğrenmek için sorgulama ekranına yöneliyor. İşte 15 Aralık Süper Loto çekilişine dair detaylar!

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Türkiye'de oynanan şans oyunlarından biridir ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir. Amaç, belirli bir sayı aralığında yer alan sayılardan 6 tanesini doğru tahmin ederek büyük ödülü kazanmaktır.

15 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULA

15 Aralık 2024 Pazar Süper Loto kazandıran numaraları:

7-43-44-47-55-60