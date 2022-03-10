Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Bugün 10 Mart Süper Loto kazanan numaraları CANLI takip!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Süper Loto haftanın belirli günlerinde çekiliyor ve meraklıları yakından takip ediyor. 10 Mart Perşembe Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşecek. Yenilenen Sayısal Loto kurallarıyla dikkat çeken Süper Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

10 Mart SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

10 MART Perşembe Süper Loto sonuçları:

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

10 Mart Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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