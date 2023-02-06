Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Spor Toto Süper ligde bugün oynanacak maçların ertelenip ertelenmeyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Konuya ilişkin açıklama Gençlik ve Spor Bakanlığından geldi. Peki Süper Ligin 23. haftasında oynanacak müsabakalar ertelendi mi? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından bu sefer Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğünde bağımsız bir deprem daha meydana geldi. Depremin sarsıntıları çevre ilerde hissedildi. Kahramanmaraş'taki depremden Yeni Malatyasporun kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti. Futbol dünyasına bu acı haber damgasını vurdu. Süper ligin 23. haftasında bugünoynanacak müsabakaların oynanıp oynanmayacağı ise futbolseverler tarafından araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, Süper ligde maçlar ertelendi mi? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Buna göre; yapılacak tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğu açıklandı.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında bugün oynanacakmüsabakalar ikinci bir duyuruya kadar ertelendi. Ligin 23. haftasında bugün oynanacak müsabakalar şu şekildeydi:

Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ertelendi)

Fenerbahçe-Konyaspor (Ertelendi)

Giresunspor- Kayserispor (Ertelendi)

ERTELENEN SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper ligde ertelenen müsabakaların ne zaman oynanacağına yönelik karar henüz ilgili Bakanlık tarafındanaçıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.