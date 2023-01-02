Süper ligde ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper lige ara verilecek mi?

Ara transfer dönemine ilişkin tarih araştırmaları, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Ligin ikinci transfer döneminde takımlarının hangi bölgelere takviye yapacağını merak eden taraftarlar, ikinci ara transfer dönemini bekliyor. Peki, Spor Toto Süper ligde ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper ligde bu hafta hangi maçlar var? Süper lige ara verilecek mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Süper Lig'de ikinci ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Yüz binlerce futbolsever tarafından beklenen transfer dönemi tarihleri, TFF tarafından yayımlanan takvim sonrasında belli oldu.Peki,Süper ligde ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper ligde haftanın programı belli oldu mu? Süper lige ara verilecek mi? Detaylar haberimizde...

ARA TRASFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

SÜPER LİGE ARA VERİLECEK Mİ?

"21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilmişti.25 Kasımda başlayan lige ara verilmiyecek.Ligde oynanacak 17,18,19 haftanınmaçları hafta içi oynanacak. Süper ligde 2022 - 2023 futbol sezonu 28 Mayısta sona erecek.

SÜPER LGİDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAQR VAR?

3 OCAK SALI

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 OCAK ÇARŞAMBA



17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor- Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 OCAK PERŞEMBE

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)