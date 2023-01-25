Süper ligde 21.haftanın programı nasıl? Süper Lig'de, 21. hafta maçlarının hakemleri açıklandı mı?

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 21. haftanın programı ve müsabakada görev alacak hakemler belli oldu. Peki, Süper ligde 21.haftanın programı nasıl? Süper lig de 21.haftasında hangi maçı, hangi hakem yönetecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta hakemleri ve müsabaka programı belli oldu. Süper ligde 21. hafta Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak. Peki, Süper ligde 21.haftanın programı nasıl? Süper lig de 21.haftasında hangi maçı hangi hakem yönetecek? İşte haftanın maç programı ve müsabakaları yönetecek hakemler!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde:

27 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan