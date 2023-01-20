Süper ligde 20. haftanın programı nasıl? Süper ligin 20 haftasında maçlarda görev alacak hakemler kimler?

Spor Toto Süper lig de 20 hafta müsabakalarında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuru ile belli oldu. Peki, Süper ligde 20. haftanın programı nasıl? Ligin 20 haftasında Maçlarda görev alacak hakemler kimler? İşte haftanın maç programı ve müsabakada görev alacak hakemler...

Spor Toto Süper Lig 20. hafta karşılaşmaları 20, 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak. Haftanın açılış karşılaşması Adana Demirspor ile Giresunspor arasından oynanacak. Futbolseverler ise süper ligde hangi maçların ne zaman oynanacağını ve maçlarda görev alacak hakemlerin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Süper ligde 20. haftanın programı nasıl? Ligin 20 haftasında Maçlarda görev alacak hakemler kimler? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG DE HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU MI?

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi web sitesinden yapmış olduğu açıklamaya göre, Süper ligde 20. hafta maçlarının programı şu şekilde:

20 Ocak Cuma:

20.00 Adana Demirspor- Giresunspor (Yasin Kol)

21 Ocak Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Turgut Doman)

19.00 Galatasaray-Antalyaspor (Ali Şansalan)

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantep FK- Sivasspor ( Cihan Aydın)

16.00 Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Burak Pakkan)

16.00 Kayserispor-Beşiktaş (Mete Kalkavan)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor ( Arda Kardeşler)

23 Ocak Pazartesi:

20.00Konyaspor-MKE Ankaragücü (Murat Erdoğan)

20.00Ümraniyespor-Fenerbahçe (Abdulkadir Bitigen)