Süper ligde 18 hafta maçları saat kaçta başlayacak? Süper lig 18. haftada hangi maçlar var?
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Spor Toto Süper Lig'de hafta içinde oynanan 17. hafta mücadelelerinin ardından, cumartesi günü Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla 18. hafta başlayacak. Haftanın sonucu en merakla beklenen müsabakalardan biri olan Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı pazar günü oynanacak. Peki, Süper ligde 18 hafta maçları saat kaçta başlayacak? Süper lig 18.haftada hangi maçlar var? Süper Lig'de 17.hafta nasıl sonuçlandı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Spor Toto Süper lig de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şöyle:
7 Ocak Cumartesi
16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
8 Ocak Pazar
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)
16.00 Giresunspor- Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Arena)
9 Ocak Pazartesi
17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)
3 Ocak Salı
Ümraniyespor 2 - 2 Hatayspor
Antalyaspor 1 - 2 Fenerbahçe
4 Ocak Çarşamba
Kayserispor 2 - 4 Karagümrük
Kasımpaşa 4 - 1 Alanyaspor
Konyaspor 2 - 2 Sivasspor
Galatasaray 2 - 1 Ankaragücü
5 Ocak Perşembe
Gaziantep 1 - 1 Başakşehir
Adana Demirspor 6 - 0 İstanbulspor
Trabzonspor 3 - 0 Giresunspor
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023