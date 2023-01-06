Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, 7 Ocak Cumartesi günü oynanacak iki maçla başlayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Peki, Süper ligde 18 hafta maçları saat kaçta başlayacak? Süper lig 18. haftada hangi maçlar var? Süper Lig'de 17.hafta nasıl sonuçlandı? Detaylar haberimizde...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şöyle: