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Süper ligde 18 hafta maçları saat kaçta başlayacak? Süper lig 18. haftada hangi maçlar var?

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Süper ligde 18 hafta maçları saat kaçta başlayacak? Süper lig 18. haftada hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig'de hafta içinde oynanan 17. hafta mücadelelerinin ardından, cumartesi günü Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla 18. hafta başlayacak. Haftanın sonucu en merakla beklenen müsabakalardan biri olan Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı pazar günü oynanacak. Peki, Süper ligde 18 hafta maçları saat kaçta başlayacak? Süper lig 18.haftada hangi maçlar var? Süper Lig'de 17.hafta nasıl sonuçlandı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper lig de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şöyle:

7 Ocak Cumartesi

16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

8 Ocak Pazar

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)

16.00 Giresunspor- Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Arena)

9 Ocak Pazartesi

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)

3 Ocak Salı

Ümraniyespor 2 - 2 Hatayspor

Antalyaspor 1 - 2 Fenerbahçe

4 Ocak Çarşamba

Kayserispor 2 - 4 Karagümrük

Kasımpaşa 4 - 1 Alanyaspor

Konyaspor 2 - 2 Sivasspor

Galatasaray 2 - 1 Ankaragücü

5 Ocak Perşembe

Gaziantep 1 - 1 Başakşehir

Adana Demirspor 6 - 0 İstanbulspor

Trabzonspor 3 - 0 Giresunspor

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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