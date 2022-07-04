Süper Lig yeni sezon derbiler ne zaman 2022-2023? Süper Lig'de derbi maçları ne zaman oynanacak, kim kimle oynayacak?
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Süper Lig'in yeni sezon fikstürü çekildi. Futbol severler, Süper Lig yeni sezon derbiler ne zaman 2022-2023? Süper Lig'de derbi maçları ne zaman oynanacak, kim kimle oynayacak? merak etti. Peki, Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman? Fenerbahçe'nin derbi maçları ne zaman? Trabzonspor'un derbi maçları ne zaman? Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni sezonun fikstür çekimi, saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Süper Lig yeni sezon derbiler ne zaman 2022-2023? Süper Lig'de derbi maçları ne zaman oynanacak, kim kimle oynayacak?
5 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu. Buna göre Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu taraftarı karşısında açarken, Galatasaray ve son şampiyon Trabzonspor deplasmana gidecek. Sezonun ilk yarısının ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray, son derbisi ise 18. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak.
- 4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
- 8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
- 10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
- 13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
- 15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
- 18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Sezonu taraftarı önünde açacak Fenerbahçe ise Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor ile mücadele edecek. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında sezonun ilk maçına çıkarken Beşiktaş ise Kayserispor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.
Antalyaspor - Galatasaray
Fatih Karagümrük - Alanyaspor
Beşiktaş- Kayserispor
Sivasspor - Gaziantep FK
Ankaragücü - Konyaspor
Başakşehir - Kasımpaşa
İstanbulspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Ümraniyespor
Giresunspor - Adana Demirspor