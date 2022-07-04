Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni sezonun fikstür çekimi, saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Süper Lig yeni sezon derbiler ne zaman 2022-2023? Süper Lig'de derbi maçları ne zaman oynanacak, kim kimle oynayacak?

SÜPER LİG 2022-2023 FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU MU?

5 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu. Buna göre Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu taraftarı karşısında açarken, Galatasaray ve son şampiyon Trabzonspor deplasmana gidecek. Sezonun ilk yarısının ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray, son derbisi ise 18. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak.

SÜPER LİG 2022-2023 DERBİLER HANGİ HAFTALAR OYNANACAK?

4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

SÜPER LİG 2022-2023 İLK HAFTA MAÇLARI NELER?

5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Sezonu taraftarı önünde açacak Fenerbahçe ise Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor ile mücadele edecek. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında sezonun ilk maçına çıkarken Beşiktaş ise Kayserispor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.

Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş- Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor