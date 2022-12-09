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Süper Lig yeni maç takvimi 2023! Süper Lig'de 15. 16. 17. 18. hafta programı açıklandı mı? Dünya Kupası sonrasında hangi maçlar olacak?

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Süper Lig yeni maç takvimi 2023! Süper Lig'de 15. 16. 17. 18. hafta programı açıklandı mı? Dünya Kupası sonrasında hangi maçlar olacak?

Dünya Kupası 2022'den sonra ligler kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig'de 15. 16. 17. 18. hafta maç programı açıklandı. Peki, Süper Lig yeni maç takvimi 2023! Süper Lig'de 15. 16. 17. 18. hafta programı açıklandı mı? Dünya Kupası sonrasında hangi maçlar olacak? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. haftanın maç programı belli oldu. Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşması 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da. Süper Lig yeni maç takvimi 2023 sizlerle...

SÜPER LİG YENİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU MU 2022-2023?

Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. haftanın maç programı açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 8 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak.

İşte Süper Lig'in 4 haftalık programı:

15. hafta programı:

Süper Lig yeni maç takvimi 2023! Süper Lig'de 15. 16. 17. 18. hafta programı açıklandı mı? Dünya Kupası sonrasında hangi maçlar olacak?

16. hafta programı:

Süper Lig yeni maç takvimi 2023! Süper Lig'de 15. 16. 17. 18. hafta programı açıklandı mı? Dünya Kupası sonrasında hangi maçlar olacak?

17. hafta programı:

Süper Lig yeni maç takvimi 2023! Süper Lig'de 15. 16. 17. 18. hafta programı açıklandı mı? Dünya Kupası sonrasında hangi maçlar olacak?

18. hafta programı:

Süper Lig yeni maç takvimi 2023! Süper Lig'de 15. 16. 17. 18. hafta programı açıklandı mı? Dünya Kupası sonrasında hangi maçlar olacak?

DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ise 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Kadıköy'deki dev derbide saat 19.00'da düdük çalacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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