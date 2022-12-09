Süper Lig yeni maç takvimi 2023! Süper Lig'de 15. 16. 17. 18. hafta programı açıklandı mı? Dünya Kupası sonrasında hangi maçlar olacak?

Dünya Kupası 2022'den sonra ligler kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig'de 15. 16. 17. 18. hafta maç programı açıklandı. Peki, Süper Lig yeni maç takvimi 2023! Süper Lig'de 15. 16. 17. 18. hafta programı açıklandı mı? Dünya Kupası sonrasında hangi maçlar olacak? İşte detaylar...