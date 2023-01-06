Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Gözlemci Terfi Kurslarının ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak gözlemci klasmanlarını belirledi. Peki, Süper Lig yeni hakemler kim? MHK Süper Lig'e hangi hakemleri ekledi?

Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Gözlemci Terfi Kurslarının ardından sezonunun kalan bölümünde görev yapacak gözlemci klasmanlarını belirledi. 23 hakemin düdük çaldığı Lig'e 6 yeni hakem eklenerek bu sayı 29'a yükseldi. Merak edilenler arasında ise Süper Lig yeni hakemler kim? MHK Süper Lig'e hangi hakemleri ekledi?

SÜPER LİG YENİ HAKEMLER KİM?

Süper Lig'de sezonun geri kalan bölümünde düdük çalacak hakemler ve VAR hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de görev yapan hakemlerin arasına Cihan aydın, Burak Pakkan, Turgut Doman, Direnç Tonusluoğlu, Yiğit Arslan ve Murat Erdoğan eklendi. Böylece Lig'deki hakem sayısı 29'a yükseldi. Hakemliği bıraktığını açıklayan Özgüç Türkalp'in yerine ise atama yapılmadı.

YENİ HAKEM LİSTELERİ

Zorbay Küçük

Yaşar Kemal Uğurlu

Kadir Sağlam

Erkan Özdamar

Ali Palabıyık

Burak Pakkan

Sarper Barış Saka

Burak Şeker

Murat Erdoğan

Bahattin Şimşek

Arda Kardeşler

Cihan Aydın

Ali Şansalan

Ümit Öztürk

Suat Arslanboğa

Turgut Doman

Mert Güzenge

Volkan Bayarslan

Mustafa Kürşad Filiz

Mete Kalkavan

Çağdaş Altay

Hüseyin Göçek

Tugay Kaan Numanoğlu

Halil Umut Meler

Direnç Tonusluoğlu

Yiğit Arslan

Abdülkadir Bitigen

Atilla Karaoğlan

Yasin Kol

VAR HAKEMİ LİSTESİ

Mustafa İlker Coşkun

Serkan Tokat

Mustafa Öğretmenoğlu

Özgür Yankaya

Emre Malok

Onur Özütoprak

Hakan Ceylan

Alper Ulusoy

Alper Çetin

Koray Gençerler

Erkan Engin

Bülent Birincioğlu