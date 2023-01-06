Süper Lig yeni hakemler kim? MHK Süper Lig'e hangi hakemleri ekledi?
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Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Gözlemci Terfi Kurslarının ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak gözlemci klasmanlarını belirledi. Peki, Süper Lig yeni hakemler kim? MHK Süper Lig'e hangi hakemleri ekledi?
Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Gözlemci Terfi Kurslarının ardından sezonunun kalan bölümünde görev yapacak gözlemci klasmanlarını belirledi. 23 hakemin düdük çaldığı Lig'e 6 yeni hakem eklenerek bu sayı 29'a yükseldi. Merak edilenler arasında ise Süper Lig yeni hakemler kim? MHK Süper Lig'e hangi hakemleri ekledi?
Süper Lig'de sezonun geri kalan bölümünde düdük çalacak hakemler ve VAR hakemleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de görev yapan hakemlerin arasına Cihan aydın, Burak Pakkan, Turgut Doman, Direnç Tonusluoğlu, Yiğit Arslan ve Murat Erdoğan eklendi. Böylece Lig'deki hakem sayısı 29'a yükseldi. Hakemliği bıraktığını açıklayan Özgüç Türkalp'in yerine ise atama yapılmadı.
- Zorbay Küçük
- Yaşar Kemal Uğurlu
- Kadir Sağlam
- Erkan Özdamar
- Ali Palabıyık
- Burak Pakkan
- Sarper Barış Saka
- Burak Şeker
- Murat Erdoğan
- Bahattin Şimşek
- Arda Kardeşler
- Cihan Aydın
- Ali Şansalan
- Ümit Öztürk
- Suat Arslanboğa
- Turgut Doman
- Mert Güzenge
- Volkan Bayarslan
- Mustafa Kürşad Filiz
- Mete Kalkavan
- Çağdaş Altay
- Hüseyin Göçek
- Tugay Kaan Numanoğlu
- Halil Umut Meler
- Direnç Tonusluoğlu
- Yiğit Arslan
- Abdülkadir Bitigen
- Atilla Karaoğlan
- Yasin Kol
- Mustafa İlker Coşkun
- Serkan Tokat
- Mustafa Öğretmenoğlu
- Özgür Yankaya
- Emre Malok
- Onur Özütoprak
- Hakan Ceylan
- Alper Ulusoy
- Alper Çetin
- Koray Gençerler
- Erkan Engin
- Bülent Birincioğlu
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023