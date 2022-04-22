Süper Lig yayın ihalesi kim aldı? Haftalardır sonucu merakla beklenen yayın ihalesinde düğüm çözüldü. Yılan hikayesine dönen yayın ihalesi konusunda TFF son kararını verdi. Peki, Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? Süper Lig yayın ihalesi ne oldu, kim kazandı? İşte detaylar...

SÜPER LİG YAYIN İHALESİ KİM ALDI?

Akşam'dan Şafak Gözmen'in haberine göre, Bir aksilik yaşanmaması halinde yeni sezonda Süper Lig maçları beIN Sports'tan yayınlanmaya devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan ve yayın kurulundaki üyelerin istifa etmesi sonucu şu anda işlemler resmiyet kazanamadı. Ancak taraflar arasında iş sadece imzanın atılmasına kaldı.

150 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluşla prensip olarak el sıkışırken, işlemlerin resmiyete dökülmesi için federasyon seçimi bekleniyor. Yeni dönemde yayın ihalesine ödenecek miktar da tam 150 milyon dolar olacak. Bu ücretin içinde isim hakkı da bulunacak. Anlaşma 1+1 yıllık yapılacak.

BEIN SPORTS KİMİN?

beIN SPORTS Türkiye, 2000 yılında Işık TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı Lig TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN Sports olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.

Süper Lig, Almanya Bundesliga, Bundesliga 2, Fransa Ligue 1, Ligue 2, Fransa Lig Kupası, Coupe de France, Avustralya A-Ligue, WTA Şampiyonası, EuroLeague'in müsabakalarını yayınlayan 7 beIN Sports kanalından canlı yayınlanmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.

13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN Sports 4K, 91. Kanal, 92. Kanal ve 93. Kanal kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93. Kanal çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91. Kanal ve 92. Kanal kanallarının isimleri beIN Sports Max 1 ve beIN Sports Max 2 olarak değiştirilmiştir. beIN Sports Haber kanalı yayına başlamıştır ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalıdır. beIN Connect ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN Connect üzerinden yapılmaktadır.

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