Süper Lig yayın ihalesi ne oldu? Süper Lig yayınlarını kim aldı? Yeni sezonda Süper Lig maçları hangi kanalda? - Haberler

Süper Lig yayın ihalesi ne oldu merak ediliyor. Yılan hikayesine dönen ve merak konusu olan yayıncı kuruluş kim olacak sorusu cevabını buldu. İlk ihalede Saran Grup ve mevcut yayıncı kuruluş beIN SPORTS arasında bir sonuca varılamamış ve ihale ertelenmişti. Bugün itibariyle Süper Lig'in yayıncısı belli oldu. Peki, Süper Lig yayın ihalesi ne oldu? Süper Lig yayınlarını kim aldı? Yeni sezonda Süper Lig maçları hangi kanalda? Yayın ihalesini kim kazandı? İşte yanıtı...

SÜPER LİG YAYIN İHALESİ KİMİN OLDU?

Süper Lig'i yayınlayacak kuruluş uzun süredir merak konusu olmuştu. 2 milyar 50 milyon TL'lik anlaşma sonucunda mevcut yayıncı kuruluşla yola devam edilme kararı alındı.

2 MİLYAR 50 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

beIN SPORTS bu yıl 2 milyar 50 milyon TL ödeme yapacak, önümüzdeki yıl ise enflasyon artışı kadar ücrette artış olacak.

SPOR TOTO'DAN 500 MİLYON TL

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Spor Toto ise isim sponsorluğu için 500 milyon TL ödeme yapacak.

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