TFF resmen açıkladı! Yabancı kuralı yine değişti! 14 olan yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gidildi. Peki, İlk 11'de kaç yabancı, yedekte kaç yabancı hakkı var? Süper Lig yabancı kuralı değişti mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın " Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" ve "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yapıldı. Peki, Süper Lig yabancı kuralı değişti mi? İlk 11'de kaç yabancı, yedekte kaç yabancı hakkı var?

SÜPER LİG YABANCI KURALI DEĞİŞTİ Mİ?

•Kadroda en fazla 35 futbolcu bulunabilecek.

• Kadroda en az 14 Türk futbolcu olacak.

• 21 yabancı futbolcu tescil ettirilebilecek.

• Maç kadrosunda en fazla 14 yabancı bulunacak.

• İlk 11'de en fazla 8 yabancı olacak.